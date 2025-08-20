Χειροπέδες σε αδίστακτους κακοποιούς - Είχαν πυροβολήσει αστυνομικούς και αρπάξει όπλο ταξίαρχου

Άγρια καταδίωξη εκτυλίχθηκε πριν λίγες ώρες, όταν τρεις διαρρήκτες εισέβαλαν σε δύο σπίτια στις Ερυθρές. Γείτονας τους αντιλήφθηκε, κατέγραψε την πινακίδα του οχήματος διαφυγής και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Σήμα δόθηκε σε περιπολικά και δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες ξεκίνησαν αναζητήσεις. Το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα να κινείται στην περιοχή της Μάνδρας, στην Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών.

Στο σήμα των αστυνομικών, οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη που κορυφώθηκε στον Ασπρόπυργο, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκεί, οι κακοποιοί άρχισαν να πετούν… πυροσβεστήρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας σύγκρουση δύο οχημάτων της ΟΠΚΕ!

Τελικά, εγκατέλειψαν το όχημα στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Μεσσηνίας και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Η ομάδα ΔΙΑΣ, σε νέα κινητοποίηση, τους εγκλώβισε στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Γάλατα, όπου και ακινητοποίησε τους δύο από τους τρεις δράστες. Ο τρίτος κατάφερε να ξεφύγει και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι κακοποιοί που έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, ενώ στο παρελθόν δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ εναντίον αστυνομικών.

Πηγή: newsbomb.gr