Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε σπίτι στο Μενίδι για υπόθεση ναρκωτικών - Ρόπαλα και μετρητά εντόπισαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο από την επιχείρηση

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Αυγούστου στις Αχαρνές, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.



Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα — μία 40χρονη και ένας 35χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και «δημιουργία προφίλ» («profiling»), με τα οποία πιστοποιήθηκε εγκληματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών προς άτομα που επισκέπτονταν τις οικίες των κατηγορουμένων για τον σκοπό αυτό.



Πιο συγκεκριμένα, η 40χρονη εντοπίστηκε στο σπίτι της να κατέχει —και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού της— νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, καθώς και ξύλινο ρόπαλο μήκους 60 εκατοστών. Ο 35χρονος βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών.







Από τις έρευνες στις οικίες και την κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 2.596 ευρώ.



Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις ακόμη κατοικίες, από τις οποίες προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.



Οι αρχές επισημαίνουν ότι η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

