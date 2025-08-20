Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως η 60χρονη για χρονικό διάστημα 15 περίπου λεπτών, εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.
Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Πηγή: protothema.gr
Σύλληψη και πρόστιμο για 60χρονη στη Θεσσαλονίκη επειδή άφησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα