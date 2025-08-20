«Πονοκέφαλος» η αναζήτηση φοιτητικής στέγης: Τα υψηλά ενοίκια εκτοξεύουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό

«Τρομάζει» η αναζήτηση κατοικίας για τους φοιτητές που πέρασαν σε σχολές μακριά από το σπίτι τους.

Όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβρης αυξάνεται και η αγωνία των φοιτητών που αναζητούν κατοικία για την περίοδο των σπουδών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates ένας φοιτητής που αναζητεί κατοικία στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να γνωρίζει ότι 9 στις 10 κατοικίες έως 50 τμ έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, ενώ σε όλη την Αθήνα δεν υπάρχει κανένα οίκημα άνω του 1ου ορόφου έως 50 τμ. με ζητούμενο μίσθωμα τα 300 ευρώ.

Έντονος όμως είναι ο προβληματισμός και για την υπόλοιπη οικογένεια που θα επωμιστεί το κόστος της φοιτητικής στέγης.

Δυσκολίες στην επαρχία

Δυσεύρετα όμως είναι τα οικονομικά σπίτια και σε τουριστικές πόλεις της επαρχίας όπου υπάρχουν Πανεπιστήμια. Ακόμα όμως όσοι βρουν ένα σπίτι καλούνται να το εγκαταλείψουν πριν τη λήξη του έτους σπουδών τους λόγω του δυσβάσταχτου κόστους. Για αυτό και πολλοί φοιτητές επιλέγουν σχολές με βασικό κριτήριο την εγγύτητά στον τόπο κατοικίας τους.

