Πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα – 454.000 στρέμματα καμένα, ένας νεκρός και δεκάδες καταστροφές

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, το 2024 είναι ήδη η πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η Ελλάδα βιώνει για ακόμη ένα καλοκαίρι τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι βαρύς: ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δεκάδες περιουσίες καταστράφηκαν και 454.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται σε Χίο, Πρέβεζα, Αττική και Κορινθία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, το 2024 είναι ήδη η πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το «μαύρο ρεκόρ» κρατάει το 2007 με περισσότερα από 2,7 εκατ. στρέμματα καμένων εκτάσεων, ενώ ακολουθούν το 2023 με 1,7 εκατ., το 2021 με 1,3 εκατ. και το 2012 με πάνω από μισό εκατομμύριο.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί μέχρι στιγμής είναι στη Χίο με δύο πυρκαγιές των 70 και 40 χιλιάδων στρεμμάτων – συνολικά 110 χιλιάδες στρέμματα, δηλαδή πάνω από το 15% του νησιού. Πολύ μεγάλη φωτιά καταγράφηκε και στην Πρέβεζα, στην Κερατέα της Αττικής, αλλά και στην Κορινθία με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Φενεό», δήλωσε στο MEGA ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου αγγίζουν τα 9 εκατ. στρέμματα. «Πριν από 15 ημέρες στην Ισπανία ήταν καμένα περίπου 500.000 στρέμματα, αλλά μέσα σε δύο εβδομάδες προστέθηκαν άλλα 3 εκατ. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ξεφύγει μια φωτιά λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας», πρόσθεσε ο κ. Λαγουβάρδος.

Εμπρησμοί και νέες εστίες

Στη Μεσσήνη, φωτιά ξέσπασε σε χώρο με μπάζα στην περιοχή της Ανάληψης, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, στη Μυτιλήνη, ένας 57χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τέσσερις φωτιές ανήμερα Δεκαπενταύγουστου σε διαφορετικά σημεία του νησιού, υποστηρίζοντας πως κίνητρό του ήταν η εκδίκηση προς συμπολίτες του.

Πηγή: newsbomb.gr