Φωτιές στη Αχαΐα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά στο Γηροκομειό της Πάτρας, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.
Ο 25χρονος ολοκλήρωσε σήμερα την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο 21χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη (13/8) ενώ ο 21χρονος φίλος του, που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής, εμφανίστηκε χθες για να καταθέσει ως μάρτυρας.
Ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος φυγής και γι’ αυτό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.
Πηγή: ethnos.gr