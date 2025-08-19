Παπάγου: Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης λεωφορείου που έπεσε σε σπίτι

Με συρματόσχοινο επιχειρείται η απομάκρυνση του λεωφορείου της συγκοινωνιακής γραμμής 409, από το διώροφο σπίτι στου Παπάγου, στο οποίο είχε έχει καρφωθεί χθες το απόγευμα. ‘Ηταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, κύλησε προς τα κάτω για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ σημειώνεται πως ο δρόμος έχει κατηφορική κλίση.

Το αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να τραυματίσει ευτυχώς κάποιον συμπολίτη μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, διεκόπη για προληπτικούς λόγους και η παροχή φυσικού αερίου, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το αρνητικά εντυπωσιακό ότι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, με τον ίδιο τρόπο μάλιστα, ενώ αν σκεφτούμε ότι ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά και εκείνη την ώρα έπαιζαν μικρά παιδιά, τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάρει πολύ χειρότερη τροπή. Τώρα μένει η Τροχαία προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πρόσκρουση.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο και μένει να διαπιστωθεί αν ισχύει αυτή η πληροφορία, ενώ για το χθεσινό περιστατικό δήλωσαν πως: «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».

