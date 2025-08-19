Κέρκυρα: Έκρηξη κινητήρα αεροσκάφους πάνω από το νησί - «Ήταν μια φρικτή εμπειρία», λένε επιβάτες

Απίστευτες στιγμές έζησαν το σαββατοκύριακο οι 273 επιβάτες ενός Boeing της Condor Airlines που είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε σοβαρή βλάβη στον κινητήρα και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στην Ιταλία.

Η πτήση DE3655 της Condor Airlines από το νησί του Ιονίου προς τη γερμανική πόλη απογειώθηκε το Σάββατο μεταφέροντας 273 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Ωστόσο, μόλις 40 λεπτά μετά την απογείωση και σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, ο δεξιός κινητήρας παρουσίασε βλάβη, εκτοξεύοντας σπίθες και φλόγες.

Βίντεο από την καμπίνα κατέγραψε τις εκρήξεις και τη φωτιά στον κινητήρα, ενώ το αεροπλάνο τρανταζόταν. Στο εσωτερικό σημειώθηκε διακοπή ρεύματος και ακούγονταν δυνατοί κρότοι, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να πιστέψουν ότι... πλησίαζε το τέλος. «Έστειλα μηνύματα αποχαιρετισμού, νομίζοντας ότι όλα τελείωσαν. Ήταν μια φρικτή εμπειρία», δήλωσε στη Daily Mail μία γυναίκα που ταξίδευε με την κόρη της. Άλλος επιβάτης ανέφερε: «Ξαφνικά ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και μετά φλόγες πετάχτηκαν από τον κινητήρα. Ήταν πολύ τρομακτικό».

Παρά τον πανικό, οι πιλότοι διατήρησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αρχικά κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, το οποίο τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό, αλλά τελικά αποφάσισαν να συνεχίσουν με έναν κινητήρα και οδήγησαν το αεροπλάνο στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνέχιση της πτήσης προς το Ντίσελντορφ δεν ήταν εφικτή λόγω της σοβαρότητας της βλάβης.

Πηγή: newsbomb.gr