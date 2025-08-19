Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στα Χανιά: Ήταν η κακιά στιγμή, ισχυρίστηκε

Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στα Χανιά.

Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέως για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σημειώνεται ότι ο 56χρονος αφού ξυλοκόπησε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα, σύμφωνα με το flashnews.gr.



Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

