Μύδροι Μακρόν κατά Πούτιν: «Είναι αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας»

Σκληρή γλώσσα κατά του Ρώσου προέδρου Πούτιν χρησιμοποίησε ο Εμάνουελ Μακρόν σε συνέντευξή του μετά το πέρας των επαφών στον Λευκό Οίκο.

«Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και το λέω αυτό με τεράστιο σεβασμό για τον ρωσικό λαό», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI και πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν σπάνια τήρησε τις υποσχέσεις του». «Δεν λέω ότι η Γαλλία θα δεχθεί επίθεση αύριο, αλλά αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους».

Στη συνέχεια ωστόσο ανέβασε τους τόνους. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του», προειδοποιεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζητώντας από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

«Μία χώρα που επενδύει 40% του προϋπολογισμού της σε τέτοιο (πολεμικό) εξοπλισμό, που κίνησε έναν στρατό άνω του 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων, δεν θα γίνει κράτος ειρήνης και ανοικτό δημοκρατικό σύστημα από την μία μέρα στην άλλη», προειδοποίησε.

«Κατά συνέπεια, και για την ίδια του την επιβίωση, (ο Πούτιν) έχει ανάγκη να συνεχίσει να τρώει. Αυτό. Και άρα είναι αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας. Δεν λέω ότι αύριο είναι η σειρά της Γαλλίας να δεχθεί επίθεση, αλλά επιτέλους αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους (…) και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την δυνατότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οταν κοιτάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει την ειρήνη τώρα, αλλά ίσως και να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος».

Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

«Η πρώτη εγγύηση για την ασφάλεια είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, δηλαδή αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες, καλά εξοπλισμένοι (...) Η δεύτερη είναι η ύπαρξη δυνάμεων αποτροπής», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αν αυτή η ειρήνη ήταν μια συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, θα ήταν δραματική για τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους (...) και θα σήμαινε την κατάρρευση της διεθνούς τάξης που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία 70 χρόνια», είπε σε άλλο σημείο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη, κάτι που είναι θετικό και μας ενώνει μαζί του (...) Αυτή η ειρήνη δεν πρέπει να επιτευχθεί βιαστικά, πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις, διαφορετικά θα βρεθούμε πάλι στο σημείο εκκίνησης», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Πηγή: newsbomb.gr