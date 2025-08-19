Κρήτη: Ιδιαίτερη πρόταση γάμου στο Ενυδρείο Ηρακλείου με φόντο τον βυθό - Δείτε βίντεο

Έναν εντυπωσιακό και ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε ένας άνδρας για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, στην Κρήτη.



Συγκεκριμένα, ο Σωτήρης, έχοντας στο πλευρό του τους εργαζόμενους στο Ενυδρείο του Ηρακλείου Κρήτης, έστησε ένα ιδιαίτερο σκηνικό για να ζητήσει από την καλή του να τον παντρευτεί.



Καθώς θαύμαζαν τον θαλάσσιο κόσμου του ενυδρείου, εμφανίστηκε ένας δύτης με ένα κόκκινο κουτάκι για δαχτυλίδι. Οταν το άνοιξε, δεν είχε τίποτα μέσα. Τότε ο Σωτήρης έβγαλε από την τσέπη του το δαχτυλίδι με το οποίο ζήτησε στη σύντροφό του να τον παντρευτεί.



Όλα αυτά ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο και οι επισκέπτες του ενυδρείου ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα.



Φυσικά η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ναι» στον Σωτήρη και οι δυο τους ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.





Αναλυτικά η ανάρτηση του ενυδρείου:



«Φανταστείτε τη σκηνή: Ένα ζευγάρι κοντά σε μια δεξαμενή, ένας δύτης που «καθαρίζει» τα τζάμια, και μια πρόσκληση στην όμορφη κοπέλα να πλησιάσει…



Η έκπληξη κορυφώθηκε όταν ο δύτης της έδωσε ένα άδειο κουτί κοσμηματοπωλείου! Μα πού ήταν το δαχτυλίδι; Η απάντηση ήρθε από δίπλα της, όπου ο Σωτήρης γονάτισε κρατώντας το πολυπόθητο μονόπετρο, ενώ το αγαπημένο τους τραγούδι πλημμύριζε τον χώρο. Οι επισκέπτες μας ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα, γεμάτοι συγκίνηση.



Και φυσικά, η Ελένη είπε το πολυπόθητο «ΝΑΙ»! Μια στιγμή γεμάτη αγάπη, χαρά και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Ενυδρείου μας.



Ευχόμαστε στο ζευγάρι μια ζωή γεμάτη ευτυχία και αγάπη, τόσο βαθιά και ατελείωτη όσο ο ωκεανός μας!»



Δείτε το βίντεο:

Πηγή: protothema.gr