Φωτιά στη Λάρισα: Καίει σε διάσπαρτα μέτωπα στο Αμύγδαλο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δασική έκταση της περιοχής.

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η εικόνα της είναι πλέον πιο ελεγχόμενη.

Δύσβατο έδαφος για τα πυροσβεστικά οχήματα

Οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε σε δασική περιοχή, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η πυροσβεστική στηρίχθηκε κυρίως σε πεζοπόρα τμήματα, καθώς τα οχήματα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν λόγω του δύσβατου εδάφους.

Καθησυχαστικές είναι οι πληροφορίες αναφορικά με τις γύρω εγκαταστάσεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε απειλή για ποιμνιοστάσια ή άλλες αγροτικές υποδομές.

Εναέρια μέσα στη μάχη

Από νωρίς το πρωί επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες ρίψεις. Η φωτιά καίει πλέον σε διάσπαρτα μέτωπα, εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

