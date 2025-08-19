Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

Το θύμα ήταν αλβανικής καταγωγής, περίπου 30 ετών και σεσημασμένος για ληστείες

Γνώριμος των αστυνομικών αρχών ήταν ο άνδρας που έπεσε νεκρός στη μέση του δρόμου στον Άγιο Παντελεήμονα, ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας. Το θύμα βρέθηκε αιμόφυρτο στην οδό Μιχάλη Βόδα έχοντας καταλήξει στο σημείο.

Τα στοιχεία του θύματος

Πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, περίπου 30 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν γνωστός στις αρχές και είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν για υποθέσεις ληστειών.

Το θύμα φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Δίπλα του εντοπίστηκε ένας κάλυκας.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας καθώς και μαρτυρίες περιοίκων. Το ενδεχόμενο της ξεκαθαρίσματος λογαριασμών βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποκλειστεί καμία εκδοχή.

Πηγή: newsbomb.gr