Θρίλερ στα Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι ένας άνδρας – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (18/8/) στις Αρχές, καθώς νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι εντοπίστηκε ένας άνδρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στις Αρχές, καθώς νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι εντοπίστηκε ένας άνδρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 35χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και υποθέσεις ναρκωτικών.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και έχει σπεύσει κλιμάκιο της Ασφάλειας, ενώ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων στην γύρω περιοχή.