Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον 28χρονο ότι την παρακολουθούσε

Η γυναίκα είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα του Χαλανδρίου ότι ο σύντροφός της την παρακολουθούσε.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από έναν 28χρονο άνδρα, παρέλαβαν το μεσημέρι οι ιατροδικαστές που είχαν φτάσει στο σημείο της τραγωδίας, με σκοπό να τη μεταφέρουν στο νεκροτομείο.

Η νέα γυναικοκτονία σε δημόσια θέα καταγράφηκε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Εκεί, ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς, μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία κατοικούσε.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε με πολλαπλά θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τις φωνές της για βοήθεια περιέγραψε ότι το θύμα, στις τελευταίες του στιγμές, φώναζε «βοήθεια, βοήθεια. Κρατάει μαχαίρι». Αμέσως κάλεσε το 100, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις 19 Μαρτίου η γυναίκα είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα του Χαλανδρίου ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε θυμώσει με το θύμα γιατί τον κακολογούσε και τον προσέβαλε σε γνωστούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα αυτοί να τον μπλοκάρουν. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τις ίδιες πηγές, ο καθ ομολογίαν δολοφόνος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως ήθελε να εκδικηθεί τη 47χρονη.

Επιπρόσθετα φέρεται να ανέφερε πως με την 47χρονη είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Πηγή: ethnos.gr