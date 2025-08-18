Χανιά: Γέμισε λύματα η παραλία της Νέας Χώρας – Έντονες αντιδράσεις για τη δυσοσμία

Σοβαρό πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην παραλιακή ζώνη της Νέας Χώρας στα Χανιά, εξαιτίας διαρροής λυμάτων από βλάβη στο αποχετευτικό σύστημα.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, η διαρροή εντοπίστηκε σε σημείο κοντά στον παραλιακό δρόμο, με τα λύματα να καταλήγουν στο οδόστρωμα και να ρέουν προς την ακτή, φτάνοντας ακόμη και σε σημεία με οργανωμένες υποδομές για λουόμενους. Η έντονη οσμή που αναδύθηκε στην περιοχή προκάλεσε την αντίδραση περιοίκων και παραθεριστών, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε συνεργείο της ΔΕΥΑ Χανίων, που ανέλαβε την αποκατάσταση της ζημιάς και τον καθαρισμό της περιοχής, ώστε να περιοριστεί η ρύπανση και να αποφευχθεί περαιτέρω όχληση.

Πηγή: enikos.gr