Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά το τροχαίο δυστύχημα

Έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σημειώνεται ότι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε το πρωί δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν, επίσης, σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού και ένας από τους επιβάτες ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) Αυγούστου στην Εγνατία Οδό, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, καθώς σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με δύο ΙΧ.

Όπως μεταδίδει το xanthinea.gr, στο ένα όχημα βρίσκονταν 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομo μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο. Σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής – Ξάνθης.

Πηγή: ethnos.gr