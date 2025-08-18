Κύπρος: Προφυλακιστέος ο 53χρονος που δολοφόνησε την Ελληνίδα σύντροφό του μπροστά στον γιο της

Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στην Κύπρο, εναντίον 53χρονου αλλοδαπού, για να ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις σε σχέση με την δολοφονία της34χρονης Ιρίνας Παπακίτσου, από την κατεχόμενη Μαριούπολη της Ουκρανίας, κατόχου ελληνικού διαβατηρίου. Ο 53χρονος έχει παραδεχθεί πως σκότωσε την 34χρονη στο σπίτι που διέμεναν στην Χλώρακα της Πάφου και μάλιστα μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της. Η διαδικασία στο Δικαστήριο διεξήχθη στην απουσία του καθώς νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του μετά τον φόνο.



Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον αστυνομικό ανακριτή της υπόθεσης, με γραπτή μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας που διέμεναν ο 53χρονος και η 34χρονη σύντροφος του, χθες κατά τις 5:30 το απόγευμα ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει και να φωνάζει «βοήθεια η μαμά μου», σημειώνοντας πως οι φωνές προέρχονται από τον διάδρομο που οδηγεί στο δικό της διαμέρισμα.



Όπως λέχθηκε, αφού άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της, είδε ένα αγόρι να κρατά με το χέρι του την αριστερή πλευρά του λαιμού του και να της λέει «βοήθεια η μάμα μου».



Ακολούθως το παιδί έτρεξε στο διαμέρισμα του οποίου η πόρτα ήταν ανοικτή και αφού η γειτόνισσα τον ακολούθησε είδε μια τραυματισμένη γυναίκα, σε λίμνη αίματος, που προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε, ενώ ανέπνεε με δυσκολία.



Ακολούθως η γειτόνισσα κάλεσε από το κινητό τηλέφωνο του παιδιού ασθενοφόρο. Καθώς ανέμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου ο ανήλικος είπε στην γειτόνισσα ότι μαζί τους μένει και ο 53χρονος και ότι μπορεί να αυτοτραυματίστηκε. Σε κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της τουαλέτας του διαμερίσματος και βγήκε από εκεί ο 53χρονος, με αίματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αργότερα ξαναμπήκε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα.



Όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από τον ανήλικο γιό του θύματος ότι μπήκε στο δωμάτιο αφού άκουσε τον 53χρονο και τη μητέρα του να φωνάζουν και είδε τον 53χρονο να καρφώνει το μαχαίρι στη μητέρα του, ενώ ακολούθως μαχαίρωσε και τον ίδιο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία.

Πηγή: protothema.gr