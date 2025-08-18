Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση βρίσκεται η 45χρονη γυναίκα που μαχαιρώθηκε από τον 56χρονο σύντροφό της, στα Χανιά Κρήτης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, αφού προηγήθηκε έντονος καβγάς του ζευγαριού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο άνδρας φέρεται αρχικά να χτύπησε την 45χρονη σύντροφό του με καρέκλα σε όλο της το σώμα, προκαλώντας της σωματικές βλάβες, και στη συνέχεια απειλούσε ότι θα την σκοτώσει.

Η 45χρονη, προκειμένου να μην δεχτεί άλλα χτυπήματα, διέφυγε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και μπήκε μέσα, ενώ ο 56χρονος την ακολούθησε και την μαχαίρωσε τουλάχιστον 10 φορές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα αιμόφυρτη.

Η ίδια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανιών, όπου οι γιατροί την χειρούργησαν αμέσως. Η ζωή της 45χρονης βρίσκεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της να είναι σοβαρή, αλλά σταθερή.

Ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και η απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Χανίων έχει οριστεί για την Τρίτη.

