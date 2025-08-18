Άγρια δολοφονία 47χρονης στο Χαλάνδρι - Την σκότωσε ο σύντροφός της στην είσοδο πολυκατοικίας

Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο Χαλάνδρι.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν το μεσημέρι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από μια γυναίκα που ανέφερε πως έβλεπε έναν άνδρα να κυνηγά μια γυναίκα με μαχαίρι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 28χρονος άνδρας δολοφόνησε την 47χρονη σύντροφό του στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στην οδό Στρ. Δήμου Ρουμπέση 31. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν δύο μαχαίρια.



Μετά τη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που έχει αναλάβει τις έρευνες.

Πηγή: protothema.gr