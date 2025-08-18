Θεσσαλονίκη: 18χρονος είχε διαμέρισμα ως «καβάτζα» για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο νεαρών για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Ειδικότερα εντοπίστηκαν μέσα σε όχημα ένας 23χρονος οδηγός κι ένας 18χρονος συνοδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 17,4 γραμμαρίων.



Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα που νοίκιαζε ο 18χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη και το χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για τη διακίνηση των ναρκωτικών όπου βρέθηκαν δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 960 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

