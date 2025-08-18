Τι προβλέπει η απόφαση για τα χειρουργεία από ιδιώτες γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία - Γεωργιάδης: ΕΣΥ και ιδιωτικός τομέας συναντώνται προς όφελος των ασθενών

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υλοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου και δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να χρησιμοποιούν τα χειρουργεία του ΕΣΥ και να μετέχουν στις εφημερίες, δημοσιεύει στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Όπως υπενθυμίζει «από την πρώτη στιγμή της θητείας μου είχα πει ότι "δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούμε να συντηρούμε δύο παράλληλα συστήματα, το ΕΣΥ και τον Ιδιωτικό τομέα, τα οποία ουδέποτε συναντιούνται αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους προς όφελος των ασθενών"».

Κάνοντας αναφορά στην αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών από το ygeiamou.gr, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει «το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται ολοένα και καλύτερο».



Ο υπουργός Υγείας, τέλος, εκφράζει τις ευχαριστίες του «για αυτή μας την μεταρρύθμιση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και προσωπικά στον Προέδρό του @gpatoulis για την στήριξη που μας παρείχε στην πρωτοβουλία μας αυτή και για την συνεργασία που μας παρείχε».

Τι προβλέπει η απόφαση



Όπως γράφει το ygeiamou.gr, ένα μικτό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία επιδιώκει να δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας, μέσω της διπλής μεταρρύθμισης που προσφέρει ποικιλία ιατρικών υπηρεσιών, τόσο δωρεάν όσο και με αμοιβή από τους πολίτες, με σκοπό οι τελευταίοι να έχουν την επιλογή να μην υπομένουν αναμονές και ταλαιπωρία αλλά και οι γιατροί κίνητρα να συνεχίσουν να στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας.



Πέρυσι το καλοκαίρι αλλάζοντας τα … θεμέλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεσμοθέτησε τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας – επρόκειτο για κάτι που απαγορευόταν, με εξαίρεση τους πανεπιστημιακούς γιατρούς. Σήμερα, «ανοίγει» ακόμη περισσότερο τις πόρτες των δημόσιων νοσοκομείων, επιτρέποντας στους ιδιώτες γιατρούς να χρησιμοποιούν υποδομές του ΕΣΥ για χειρουργεία και άλλες πράξεις, καθώς και να πραγματοποιούν εξωτερικά ιατρεία.



Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δημοσιεύτηκε στα μέσα της περασμένης εβδομάδας και η διαδικασία εισόδου των ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Δικαίωμα συνεργασίας με το ΕΣΥ έχουν οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων εφόσον είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Μπορούν να συνεργάζονται με τα νοσοκομεία ή φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας συμμετέχοντας στη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου. Επίσης, μπορούν να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.



Οι ιδιώτες γιατροί θα πληρώνονται από τους ασθενείς μέσω του νοσοκομείου, όπως ακριβώς γίνεται κατά την εξυπηρέτηση στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων και στα απογευματινά χειρουργεία που ενεργοποιήθηκαν πριν λίγους μήνες. Ο «τιμοκατάλογος» των αμοιβών τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσά που έχουν οριστεί για τους χειρουργούς Συντονιστές Διευθυντές του ΕΣΥ που πραγματοποιούν απογευματινά χειρουργεία στα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, ξεκινούν από 125 ευρώ και φτάνουν τα 1.000 ευρώ αναλόγως τη βαρύτητα της επέμβασης.



Για τη διαχείριση παθολογικών νοσημάτων εντός ΕΣΥ οι ιδιώτες γιατροί θα πληρώνονται, μέσω του νοσοκομείου, με ποσά που κυμαίνονται από 250 ευρώ έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Μάλιστα, προβλέπεται και … ενοίκιο (ποσοστό 20% στις κατά περίπτωση αποζημιώσεις) για τη χρήση από ιδιώτες των δημόσιων υποδομών, δηλαδή χειρουργικές αίθουσες, εξεταστήρια, κ.ά. Τα ποσά για ενοικίαση υποδομών θα καταβάλλουν οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία με τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας.

Για «ατελή» ρύθμιση που περιλαμβάνει περισσότερα αντικίνητρα παρά κίνητρα κάνουν λόγο οι ιδιώτες γιατροί, μέλη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο ΠΙΣ όπως και οι υπόλοιποι Σύλλογοι ιδιωτών γιατρών ανέμεναν σχεδόν ένα χρόνο τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς η δυνατότητα συνεργασίας με το ΕΣΥ που τους προσφέρεται είναι κάτι που ήθελαν. Πρακτικά, όμως, οι γιατροί εκτιμούν ότι η ρύθμιση δεν θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών γιατρών. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι στον ιδιωτικό τομέα οι αμοιβές τους για χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ιατρικές πράξεις είναι ελεύθερες. Επομένως, δεν τους συμφέρει να πραγματοποιούν επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία απογευματινές ώρες και με συγκεκριμένες αμοιβές που είναι πολύ χαμηλότερες συγκριτικά με εκείνες του ιδιωτικού τομέα.



Σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ υποστηρίζουν ότι οι επιμέρους μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας που στόχευαν στην παροχή κινήτρων στους γιατρούς για να στηρίξουν το ΕΣΥ (ιδιωτικό έργο γιατρών, κίνητρα για άγονες περιοχές και παράταση παραμονής των γιατρών μέχρι τα 70 έτη στο ΕΣΥ διατηρώντας τις διοικητικές τους θέσεις) δεν έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο.



ΕΣΥ-τες με ιδιωτικό ιατρείο

Την ίδια στιγμή, οι γιατροί του ΕΣΥ, ειδικά συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως είναι οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι, επιλέγουν παράλληλη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 το 18% των γιατρών του ΕΣΥ αιτήθηκε να ανοίξει ιατρείο ή να απασχοληθεί σε ιδιωτικές δομές. Για άσκηση ιδιωτικού έργου το δεύτερο εξάμηνο του 2025 η προθεσμία των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου και οι Υγειονομικές Περιφέρειες δεν έχουν προλάβει ακόμη να επεξεργαστούν τις αιτήσεις.



Ωστόσο, ενδεικτικά στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια της Αττικής, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ένας στους 10 γιατρούς ήταν θετικός και έκανε αίτηση για άσκηση ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το δεύτερο εξάμηνο οι αιτήσεις «πάγωσαν», χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τους γιατρούς των νοσοκομείων. Αντίθετα, στο ίδιο επίπεδο (70 αιτήσεις σε 1021 υπηρετούντες γιατρούς) παραμένει το ενδιαφέρον από τους γιατρούς που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και τις άλλες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).



Πάντως, η κατανομή και από το πρώτο εξάμηνο του έτους έδειχνε «διασπορά» των αιτήσεων σε όλη την επικράτεια, κάτι που πολύ πιθανόν συντηρείται ακόμη, με τους γιατρούς του ΕΣΥ περιφερειακών νοσοκομείων να ενδιαφέρονται για άσκηση ιδιωτικού έργου. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για άσκηση ιδιωτικού έργου έχουν οι χειρουργικές ειδικότητες: Γενικοί χειρουργοί, ορθοπεδικοί, νευροχειρουργοί, ΩΡΛ, αλλά και αναισθησιολόγοι. Ειδικά οι τελευταίοι είναι γνωστό ότι είναι … αφανείς από τα δημόσια νοσοκομεία, με τους υπηρετούντες να αναζητούν διέξοδο για μεγαλύτερες αμοιβές. Σημαντικός αριθμός αιτήσεων γίνεται επίσης από καρδιολόγους, ψυχιάτρους, ακτινοδιαγνώστες, ουρολόγους, παθολόγους και οφθαλμιάτρους.

Πηγή: protothema.gr