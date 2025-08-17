Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά.

Την προφυλάκιση των δύο νεαρών ηλικίας 19 και 27 ετών, αποφάσισαν οι διακστικές Αρχές της Πάτρας.

Οι δύο τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό σε δασικές και μη δασικές εκτάσεις κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Η υπόθεση σχετίζεται με τις πρόσφατες φωτιές στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, οι οποίες κατέστρεψαν εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά και, μάλιστα, οδήγησε τις Αρχές στο σημείο εκκίνησής της, το οποίο ταυτίζεται με τα στοιχεία που είχε παράσχει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Το σημείο εντοπίζεται στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

