Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας (vid)

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε ανάρτηση το πρωί της Κυριακής (27/8) για το περιστατικό που συνέβη πριν από λίγες ημέρες, με μετανάστη που άρχισε να φωνάζει κατά των Ευζώνων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης», γράφει ο Θάνος Πλεύρης.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Δείτε βίντεο από την επίθεση:



Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!

Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.

Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP — Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025

Πηγή: newsbomb.gr