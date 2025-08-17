Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας (vid)

«Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λόγω σιωπηρής διακοπής και απόρριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης», γράφει ο Θάνος Πλεύρης.
Δείτε την ανάρτησή του:
Δείτε βίντεο από την επίθεση:
Πηγή: newsbomb.gr
Ο Λάθρο βρίζει τον εύζωνα!— Panos.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) August 16, 2025
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη από το να καίει κανείς 🇬🇷 και να βρίζει αυτό που συμβολίζει ο εύζωνας!
Με ένα teaser θα έστρωνε για αρχή.
Τα υπόλοιπα στο τμήμα. #λαθροεισβολη #λαθρομεταναστευτικο pic.twitter.com/O38mIcJrUP