Δείτε βίντεο από την έκρηξη κινητήρα αεροσκάφους πάνω από την Κέρκυρα - Τι σημαίνει ένα τέτοιο συμβάν για την ασφάλεια των επιβατών

Τρομακτικές στιγμές έζησαν το βράδυ του Σαββάτου οι επιβάτες ενός αεροσκάφους της Condor, αφού λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ο κινητήρας του έπιασε φωτιά.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις λάμψεις των εκρήξεων του δεξιού κινητήρα του Boeing 757-300, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Ντίσελντορφ, τον καπνό που προκάλεσε η φωτιά και τους ισχυρούς κρότους.





Η βλάβη εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε φάση ανόδου μετά την αναχώρησή του. Οι 250 επιβάτες και οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο που προκάλεσε πανικό. Οι πιλότοι ακολούθησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας και έθεσαν τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.



Μετά κατευθύνθηκε ΒΔ της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.







Τι σημαίνει ένα τέτοιο συμβάν για την ασφάλεια των επιβατών



Μια φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου αποτελεί από τα πιο ανησυχητικά σενάρια για κάθε επιβάτη. Στην πραγματικότητα, όμως, η πολιτική αεροπορία έχει αναπτύξει τέτοια επίπεδα ασφαλείας ώστε το περιστατικό, αν και σοβαρό, να μην συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο.



Τα σύγχρονα αεροσκάφη είναι σχεδιασμένα να συνεχίζουν κανονικά την πτήση ακόμη και με έναν μόνο κινητήρα. Σε περίπτωση φωτιάς, οι πιλότοι ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα: απενεργοποιούν άμεσα τον κινητήρα, απομονώνουν το σύστημα καυσίμου και ενεργοποιούν τα ενσωματωμένα συστήματα πυρόσβεσης. Τα ειδικά κατασβεστικά υλικά διοχετεύονται στο εσωτερικό του κινητήρα, και στις περισσότερες περιπτώσεις η φωτιά κατασβένεται σε λίγα δευτερόλεπτα.







Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος κατευθύνεται προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο για ασφαλή προσγείωση. Ο πραγματικός κίνδυνος υφίσταται μόνο εάν η φωτιά δεν κατασβεστεί και επεκταθεί σε άλλα κρίσιμα συστήματα, κάτι που, σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι εξαιρετικά σπάνιο.



Η αεροπορία θεωρείται το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς ακριβώς επειδή προβλέπει ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια. Έτσι, αν και το ενδεχόμενο φωτιάς σε κινητήρα προκαλεί αναπόφευκτα ανησυχία, οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε πραγματική απειλή για τους επιβάτες παραμένουν ελάχιστες.

Πηγή: protothema.gr

