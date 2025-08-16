Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα 16-08-2025 17:19 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή Αγία Μαρίνα στο Κορωπί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Πηγή: enikos.gr Αυτή είναι: Η γνωστή Ελληνίδα influencer που συνελήφθη για εμπλοκή με παράνομο στοίχημα instanews.gr Σε 20 λεπτά ο Γιόβιτς θύμισε στην ΑΕΚ το πιο σημαντικό πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο menshouse.gr Διέλυσε τα κοντέρ ο ΠΑΟΚ και τώρα… επανάληψη! dailymedia.gr Τα πτυχία δεν αρκούν: Οι πιο περιζήτητες δουλειές στον κόσμο τώρα που κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη instanews.gr Μήπως να δίναμε λίγη περισσότερη προσοχή σ’ αυτό που είπε ο Γιώργος Τσαλίκης για τον Γιώργο Μαζωνάκη; dailymedia.gr Μπορεί ο Κίναν Έβανς; (Vid) menshouse.gr Μόνο ντροπή... menshouse.gr Μπαλαδόρος παλιάς κοπής: Ο Τούρκος παιχταράς που ήρθε στην Ελλάδα για να αποφύγει το στρατό, κόντρα στην επιθυμία της γιαγιάς του menshouse.gr Κορωπί: Φωτιά στην περιοχή Αγία Μαρίνα SHARE