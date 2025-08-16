Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Αυτός είναι ο 33χρονος Αλβανός που έσωσε το πρόβατο

Σύμβολο ενσυναίσθησης, ανθρωπιάς και ευαισθησίας, έγινε μέσα σε μία στιγμή ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα, o 33χρονος εργάτης που έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα όταν ο φακός τον απαθανάτισε να σώζει πρόβατο με το μηχανάκι του, από τη φωτιά που κατέκαψε στην Αχαΐα.

Το καρέ του Θανάση Σταυράκη για το AP που κάλυπτε το φωτορεπορτάζ για τη φωτιά στην Αχαΐα, έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή. Χάρης στην προθυμία του Ολσιέν να πέσει στις φλόγες, το πρόβατο, η Μέλπω όπως ονομάστηκε, μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα και είναι ασφαλής.

Από το Τεπελένι στην Πάτρα

Ο Ολσιέν ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 3 ετών, από το Τεπελένι της Αλβανίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος, η μητέρα του νοικοκυρά, και εκείνος μεγάλωσε δουλεύοντας από παιδί.

Στην πορεία της ζωής του εργάστηκε ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο. Έχει παντρευτεί την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα. Παρά τις ρίζες του και την πολυετή παρουσία του στην Ελλάδα, παραμένει αντιμέτωπος με γραφειοκρατικά εμπόδια: «Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια, δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά έπρεπε να πάρω διαβατήριο ελληνικό» λέει με πόνο στην εφημερίδα Φως και τον Θέμη Σινάνογλου.

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»

Την ημέρα της φωτιάς βρέθηκε στο σημείο με φίλους του από τον σύνδεσμο της ΑΕΚ στην περιοχή, για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες. Η διάθεση προσφοράς, η αγάπη του για τα ζώα και η αγωνία να σωθεί ό,τι σώζεται ήταν τα κίνητρα πίσω από την πράξη του. «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα», δηλώνει ο ίδιος, τονίζοντας ότι όλα όσα έσωσαν ανήκαν σε έναν ηλικιωμένο κτηνοτρόφο, που εκείνες τις ώρες πάλευε να προστατεύσει την περιουσία του.

Ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα δεν βλέπει τον εαυτό του ως ήρωα, παρότι για πολλούς είναι ακριβώς αυτό. Βλέπει έναν άνθρωπο που έκανε το αυτονόητο: να σταθεί δίπλα σε ό,τι είναι ζωντανό, σε μια στιγμή που όλα απειλούνταν από τις φλόγες.

Πηγή: newsbomb.gr