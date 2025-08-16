Τη Δευτέρα η απολογία του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας

Για τη Δευτέρα, 18 του μήνα ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι για εμπρησμό σε δασική έκταση στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.





Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε, παραπέμφθηκε σήμερα στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο.



Ο 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας. Κάποιοι φέρεται να τον είδαν να βάζει φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Γηροκομείο, πιθανότατα στο Κωνσταντοπούλειο, το οποίο και εκκενώθηκε.



Οι κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία, που λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς είχε ήδη ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Πηγή: protothema.gr