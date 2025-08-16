Φωτιά στην Αργολίδα: Σε κρίσιμη κατάσταση πυροσβέστης που έπεσε στα βράχια

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Κρανίδι Αργολίδας την Παρασκευή (15/8).

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis.gr, ο πυροσβέστης στην προσπάθειά του να περιορίσει τις φλόγες βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Συνάδελφοί του επιχείρησαν να τον μεταφέρουν από το δύσβατο σημείο προκειμένου να παραδοθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και το ιατρικό προσωπικό καλείται να κρίνει αν απαιτείται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αργολίδας ή στην Αθήνα με αεροδιακομιδή.

