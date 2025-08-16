Ηράκλειο: Δύο τραγικά περιστατικά στο Ηράκλειο - Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, στην πρώτη περίπτωση, 51χρονη γυναίκα τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι και κατέληξε ανήμερα της Παναγίας. Η 51χρονη αντιμετώπιζε πολλά ιατρικά προβλήματα και είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου 16/8, άντρας αλβανικής καταγωγής έπεσε από ταράτσα ύψους 11 μέτρων, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.
Η Αστυνομία διερευνά τις δύο υποθέσεις με προσοχή, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.
Πηγή: newsbomb.gr