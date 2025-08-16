Ηράκλειο: Δύο τραγικά περιστατικά στο Ηράκλειο - Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Δύο σοβαρά περιστατικά κατέγραψαν οι αρχές στο Ηράκλειο μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, στην πρώτη περίπτωση, 51χρονη γυναίκα τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι και κατέληξε ανήμερα της Παναγίας. Η 51χρονη αντιμετώπιζε πολλά ιατρικά προβλήματα και είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

Στη δεύτερη περίπτωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου 16/8, άντρας αλβανικής καταγωγής έπεσε από ταράτσα ύψους 11 μέτρων, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Η Αστυνομία διερευνά τις δύο υποθέσεις με προσοχή, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.

Πηγή: newsbomb.gr