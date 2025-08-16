«Κόλαφος» ο Τάσος Τεργιάκης για τον Μαζωνάκη: «Για 30 χρόνια ήταν η “κότα με τα χρυσά αυγά”»

Διάφοροι επώνυμοι Έλληνες έχουν προχωρήσει σε οργισμένες αναρτήσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, ισχυρίστηκε πως όλα έγιναν χωρίς τη συναίνεσή του, σε μία προσπάθεια εξόντωσής του από ανθρώπους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός του. Με αφορμή τα παραπάνω, ο Τάσος Τεργιάκης, την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ξέσπασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Τάσος Τεργιάκης, μέσα από την ανάρτησή του, τονίζει ότι ο τραγουδιστής για πολλά χρόνια όταν η οικογένειά του τον χρειαζόταν ήταν εκεί, ενώ, όταν εκείνος πάτησε πόδι του γύρισαν την πλάτη, με τον δημοσιογράφο να δείχνει την απογοήτευσή του για όλα όσα συνέβησαν και εκείνον.

Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά: «Για 30 χρόνια ήταν η “κότα με τα χρυσά αυγά”, που συντηρούσε όλη την οικογένεια. Αγωνίστηκε, έκανε καριέρα και έβγαλε πολλά λεφτά. Έδινε παχυλά νυχτοκάματα σε συγγενείς και φίλους, έσωσε από χρέη κόσμο και όμως του γύρισαν την πλάτη οι δικοί του άνθρωποι. Μόλις σταμάτησε να βοηθά, τον έκλεισαν στο τρελάδικο λες και έπρεπε τον ιδρώτα του να τον μοιράζεται για πάντα με άλλους. Και εκείνοι έκαναν περιουσία… σαν περιουσία: σπίτια, εξοχικά, μαγαζιά. Κρίμα… Κράτα γερά…».

Πηγή: zougla.gr