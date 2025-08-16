Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω - Πυκνοί καπνοί στον ουρανό

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική ύστερα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες ξυλείας, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα και να γίνουν ορατές από μεγάλη απόσταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και ειδικά συνεργεία, ενώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό πάνω από το Αιγάλεω, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: ethnos.gr