Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από πρόσκρουση – Δύο τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, όταν όχημα εξετράπη της πορείας τους με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός ένας νεαρός άνδρας.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, που αρχικά απεγκλώβισαν τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ άλλοι δύο νεαροί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ τραυματισμένοι. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα αρχικά προσέκρουσε σε καφάο και στη συνέχεια έπεσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της περιοχής.

Πηγή: ethnos.gr