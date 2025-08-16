Πορτοκαλί συναγερμός: Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα (16/8) σε αρκετές περιοχές

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ο σημερινός υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε:

Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια

Αργολίδα, Κορινθία

Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Π.Ε. Ρόδου, Κάρπαθο, Κάσο, Θάσο, Σαμοθράκη, Σποράδες, Σκύρο, Λήμνο, Μυτιλήνη

Ηράκλειο, Λασίθι

Περιοχές της Φθιώτιδας και της Αχαΐας

Παράλληλα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε πολλές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου

Πηγή: newsbomb.gr