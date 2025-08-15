Κρήτη: Συνελήφθη 53χρονος «τιμωρός των εμπρηστών» – Καλούσε τον κόσμο να τους βασανίσει

Το έπαιζε… τιμωρός των εμπρηστών ένας 53χρονος ο οποίος οργάνωνε περιπολίες στην Κρήτη και φανταζόταν βασανισμούς.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, ο 53χρονος είχε αναρτήσει ένα βίντεο στα social mediaμε διάρκεια κοντά στα 4 λεπτά όπου κατηγορούσε την αστυνομία, την πυροσβεστική και όλες τις αρχές για τις φωτιές στην Ελλάδα.

Μάλιστα, ο ίδιος – όπως ανέφερε στο βίντεό του – είχε οργανώσει ήδη μία περιπολία πέντε ατόμων για τον εντοπισμό τυχών εμπρηστών τους οποίους θα τους βασάνιζε.

Στα γραφεία της αστυνομίας έφτασε το βίντεο που ανάρτησε ο 53χρονος και ξεκίνησε τις έρευνες. Ο 53χρονος, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ρέθυμνο ενώ κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (14.08.2025) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης , 53χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια ,διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εξακρίβωσης πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό, ο οποίος ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι έχει συγκροτήσει ομάδα και πραγματοποιεί περιπολίες για εντοπισμό εμπρηστών διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και προκαλώντας και διεγείροντας τους πολίτες σε διάπραξη αδικημάτων που εκθέτουν σε κίνδυνο την δημόσια τάξη ,αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας τον εντόπισαν και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης».

Πηγή: newsbomb.gr