Αλάσκα: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» ο Λαβρόφ λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Το ρωσικό πρακτορείο TASS δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, να εισέρχεται στο ξενοδοχείο που θα μείνει κατά τη διάρκεια της συνάντησης, φορώντας φούτερ με την ένδειξη «CCCP».
Η συντομογραφία αυτή αναφέρεται στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ), προκαλώντας αίσθηση καθώς οι προετοιμασίες για το ιστορικό τετ α τετ συνεχίζονται.
Δείτε το βίντεο με τον Λαβρόφ στην Αλάσκα:
Πηγή: newsbomb.gr
Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o— ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025
Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj