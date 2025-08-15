Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας στην Τήνο (vid)

Σήμερα οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους του νησιού. Ο ναός της Παναγιάς της Τήνου είναι στολισμένος με σημαίες και αφιερώματα, ενώ γονυπετείς ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης
πιστοί εκπληρώνοντας τα τάματα που έχουν κάνει.
Δείτε εικόνες από το νησί:
Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με απόφαση του Λιμενάρχη Τήνου, έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου.
Ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Φέτος, καθώς η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην Τήνο, ας ενώσουμε τις προσευχές μας για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές, που πλήττουν τη χώρα μας. Οι τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες για την πατρίδα μας και η σκέψη μας είναι με όλους τους συμπολίτες μας που πλήττονται, με τους ανθρώπους που χάνουν τις περιουσίες τους και με όσους αγωνίζονται με αυτοθυσία, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους πολίτες, για την κατάσβεση των πύρινων μετώπων».
Πηγή: protothema.gr