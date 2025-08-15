Πορτοκαλί συναγερμός: Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα (15/8) σε αρκετές περιοχές

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε:

Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και περιοχές της Φθιώτιδας

Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Π.Ε. Ρόδου, Κάρπαθο, Κάσο, Θάσο, Σαμοθράκη, Σποράδες, Σκύρος, Λήμνος, Μυτιληνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία

Παράλληλα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε πολλές περιοχές της νησιωτική και ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου

Πηγή: newsbomb.gr