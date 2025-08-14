Αμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής σε φωτιά στο Τζάνειο: Εκδηλώθηκε στο λεβητοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, έπειτα από σχετική εντολή που δόθηκε στις 20:30.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασης σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.
