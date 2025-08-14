Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε οκτώ Περιφέρειες την Παρασκευή

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της χώρας την Παρασκευή (15/8).

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πηγή: cnn.gr