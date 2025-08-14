Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών: Πολύ υψηλός κίνδυνος σε οκτώ Περιφέρειες την Παρασκευή

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
Πηγή: cnn.gr