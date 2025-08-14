Ένα μπουκάλι που μύριζε βενζίνη οδήγησε τις Αρχές στους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό στην Πάτρα

Ένα βίντεο και μία μαρτυρία - «κλειδί» οδήγησαν στις συλλήψεις ενός 19χρονου κι ενός 27χρονου για εμπρησμό στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, όπου σήμερα, Πέμπτη (14.08.25) μαίνεται το πύρινο μέτωπο, ωστόσο η μάχη επικεντρώνεται πλέον σε διάσπαρτες εστίες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές «ξεσκόνισαν» βίντεο που έφτασε στα χέρια τους από την Πυροσβεστική και στο οποίο καταγράφονται ένα μηχανάκι κι ένα αυτοκίνητο κοντά στο σημείο, από όπου ξεκίνησε την πορεία της η πύρινη λαίλαπα.

Μέσω του βίντεο, οι αστυνομικές Αρχές ταυτοποίησαν τα δύο οχήματα και στη συνέχεια, κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ έκανε αυτοψία στην περιοχή, ψάχνοντας για νέο βίντεο αλλά και για μαρτυρίες.

Εκεί, μία γυναίκα μάρτυρας τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, το οποίο είχε βρει στο επίμαχο σημείο, ενώ η ίδια αναγνώρισε το μηχανάκι, το οποίο ταυτοποιήθηκε κι από άλλο βίντεο, που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Από αυτό το στοιχείο οι αρχές οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά

Οι δύο νεαροί άνδρες κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση, με τον 19χρονο να έχει ομολογήσει την πράξη του. Είπε ότι αυτός έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο, από όπου ξεκίνησε, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, επικαλείται... κενά μνήμης

Από την πλευρά του, ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης, υποστηρίζοντας ότι είχε πιει τσίπουρο.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προσαγωγή άνδρα στην Αρόη - Είχε πάνω του 5 αναπτήρες

Την ίδια ώρα, ένας 25χρονος άνδρας προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.

Στον εισαγγελέα Πάτρας ο 25χρονος που συνελήφθη σε ξερά χόρτα στο Γηροκομείο

Παράλληλα, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Γηροκομείου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε η φωτιά.

Πηγή: cnn.gr