Πρωτοφανές: Συνελήφθη όλη η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Μήλου

Ίσως να μην έχει συμβεί αυτό που έγινε στον δήμο Μήλου πουθενά στον κόσμο, καθώς συνελήφθη το σύνολο του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου, συγκεκριμένα 16 άτομα. Επίσης " κατασχέθηκε" προσωρινά και όλος ο στόλος των απορριμματοφόρων του.

Η σύλληψη και προσαγωγή στο ΑΤ του νησιού συνέβη, μετά την καταγγελία, ότι ο δήμος εναποθέτει τα απορρίμματα σε παράνομη χωματερή, σύμφωνα με το news-ta.gr.

Ο δήμος στη σχετική ανακοίνωση του, τη χαρακτηρίζει "στοχευμένη και ανυπόστατη".

Όπως έγινε γνωστό, μετά από ώρα αφέθηκαν ελεύθεροι τα μέλη καθαριότητας του δήμου εκτός από το πλήρωμα ενός απορριμματοφόρου, το οποίο και αυτό αφέθηκε ελεύθερο την επομένη, αφού πρώτα όμως πήγε στον εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωση του δήμου καταγγέλλεται ότι "η Μήλος σήμερα βιώνει προμελετημένη παράλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Μετά από στοχευμένη και ανυπόστατη καταγγελία, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων του δήμου κρατούνται, αφήνοντας το νησί χωρίς δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων".

Ο δήμος υπογραμμίζει ότι " δεν πρόκειται για απλή παρεξήγηση.

Δεν πρόκειται για "τεχνικό πρόβλημα" ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για ευθεία υπονόμευση των καθημερινών αγώνων μας για ένα καλύτερο νησί.



Επέλεξαν να "χτυπήσουν” την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα".

Επισημαίνει δε ότι " η πράξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά της Δημοτικής Αρχής – στρέφεται κατά ολόκληρης της Μήλου, των κατοίκων και των επισκεπτών, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΑΣ".

Ο δήμος απαιτεί " άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση" και προσθέτει στην ανακοίνωση του:

"Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να αποκατασταθεί ΤΩΡΑ.



Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών.



Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη.



Το νησί μας αξίζει προστασία – και την απαιτούμε εδώ και τώρα".