Νέα συνομιλία του αστυνομικού Tiktoker: «Θα έπινα και θα κοιμόμουν μετά από τρεις μέρες και ας γ…α 15 ώρες»

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του αστυνομικού TikToker που προφυλακίστηκε με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που είδαν τη δημοσιότητα μετά το ρεπορτάζ της Espresso.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου, υπάρχουν συνομιλίες οι σύμφωνα με τις οποίες ο αστυνομικός εφέρετο να διακινεί κοκαΐνη σε ευκατάστατους γνωστούς του αλλά και να κάνει χρηση του ναρκωτικού.

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες

Ακολουθεί η συνομιλία του αστυνομικού, λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί από το Σώμα, στην οποία εξομολογείται τα εξής:

«Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, είχα συνδυάσει αυτή τη μ….ια με το σεξ, γιατί εμένα μου το δημιουργούσε εντελώς διαφορετικό, αλήθεια, στα ίσα σου μιλάω.



Όχι, όχι, εγώ πίνω, θα “έπινα” και θα κοιμόμουνα μετά από τρεις μέρες και ας γ…α δεκαπέντε ώρες, δεν με ενδιαφέρει. Το ‘χω ελαττώσει πάρα πολύ, δηλαδή τώρα θα το κάνω μία φορά στις τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Όχι, όχι, εμένα ήταν από κάθε μέρα και το ‘κανα μία φορά τον μήνα…».

Σε άλλη συνομιλία την ίδια μέρα αναφέρει: «Και στην κόκα ακόμα, και στην κόκα, προτιμώ να πάρω δέκα π…..ς, αν σε ξανακουμπήσω, να πεθάνω χθες. Για μένα τελείωσε το ερωτικό με αυτά που κάνεις, τελείωσε…».

Σε επόμενη συνομιλία του με έναν άντρα ο 34χρονος του αναφέρει τα εξής: «Της λέω “βγάζω” και μου λέει “ρε συ, να δοκιμάσουμε πρώτη φορά”. Ώπα, λέω, ναι, ρε, λέω, και με το που κάνουν… αρχίζουν να γλείφονται σαν τις π…ς μέσα στο μαγαζί. Εκλεισα τις κουρτίνες και ξεκίνησα…».

Πηγή: ethnos.gr