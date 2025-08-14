Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο λιμάνι του Πειραιά για κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών, αυτήν τη φορά στο λιμάνι του Πειραιά, κατά πλοίου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες.

Συγκεκριμένα, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (14/08), μέλη του ΠΑΜΕ έχουν φτάσει στο σημείο κρατώντας σημαίες και πανό με μηνύματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Σε λίγη ώρα, κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς επιβάτες αναμένεται να καταφτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Την 22α Ιουλίου, παρόμοια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες, ενώ, αντίστοιχα «μπλόκα» έχουν συναντήσει εκατοντάδες Ισραηλινοί ταξιδιώτες και στον Βόλο.

Επεισοδιακή υποδοχή είχαν και σε ταξίδια προς το Λασίθι, αλλά και τη Ρόδο.

Πηγή: newsbomb.gr