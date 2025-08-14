Φωτιά τώρα: Καλύτερη η εικόνα σε Πάτρα και Χίο - Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Ζάκυνθο

Μετά από ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών και με τη βοήθεια των ανέμων που κόπασαν τα μέτωπα των πυρκαγιών σε Πάτρα και Χίο έχουν βελτιωμένη εικόνα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν όλο το βράδυ υπεράνθρωπη μάχη για να συγκρατήσουν τις φλόγες στην Πάτρα – η πόλη απειλήθηκε σοβαρά μέσα στην ημέρα- και στην Χίο.

Η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες δόθηκε τη νύχτα και συνεχίζει να δίνεται στη Χίο, ενώ συνεχής είναι και η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πρέβεζα με το μέτωπο να έχει περάσει και στην Άρτα χωρίς να απειλούνται κατοικίες. Καλύτερη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Ζάκυνθο.

Μάχη όλο το βράδυ σε Χίο και Πάτρα

Στη Χίο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν όλο το βράδυ μεγάλη μάχη με τις φλόγες στον οικισμό Κηπουριές, ώστε να μην αφήσουν τη φωτιά να περάσει τον δρόμο και βρεθεί σε παρακείμενη δασική έκταση, οπότε και το αποτέλεσμα θα ήταν εφιαλτικό καθώς η πυρκαγιά θα έβρισκε νέο πρόσφορο έδαφος για να επεκταθεί περαιτέρω.

Στις προσπάθειες των ανθρώπων της Πυροσβεστικής και των εθελοντών, αρωγός ήταν και η άπνοια που επικράτησε τη νύχτα στην περιοχή με αποτέλεσμα η επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχιστεί ομαλά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα του νησιού καθώς αν και δεν υπάρχουν άνεμοι, η φωτιά έχει βρει και καίει χαμηλή δασική έκταση.

Πάτρα: Διάσπαρτες εστίες στον Ρωμανό

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη φωτιά της Πάτρας, όπου οι φλόγες έφτασαν λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα πρώτα σπίτια της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Το βασικό μέτωπο το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε στον Ρωμανό, όπου η φωτιά επεκτάθηκε από την Αρόη, ενώ υπήρξε και μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να μετακινηθούν προς την Πάτρα.

Στη διάρκεια της νύχτας, ο συνδυασμός των υπεράνθρωπων προσπαθειών των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και η αισθητή μείωση της έντασης των ανέμων συνέβαλε στο διασπαστεί το συγκεκριμένο μέτωπο σε τρία μικρότερα και τελικά να προκύψουν κι εκεί διάσπαρτες εστίες, που όλοι ευελπιστούν ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ζάκυνθο

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας – Μουζάκι.

Σε ύφεση η φωτιά σε Πρέβεζα και Άρτα

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο από πρωί θα ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

Σήμερα ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από χωριά που κινδύνευαν και πάλι λόγω των μεγάλων αναζωπυρώσεων.

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας .

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σε επιφυλακή βρισκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών .

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού .

Να σημειωθεί, πως οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα χθες το πρωί σε διαφορετικά σημεία.

Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα σε Βόλβη και Σκύδρα

Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.

Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.

Πηγή: Ethnos.gr