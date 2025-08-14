Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον θάνατο της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, που αγαπήθηκε μέσα από τον διπλό ρόλο της σε γνωστή τηλεοπτική σειρά

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πόπης Χριστοδούλου, η οποία αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον διπλό ρόλο της ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» – τις δίδυμες υπηρέτριες της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου – στην τηλεοπτική σειρά «Παρά Πέντε».

Με τις χαρακτηριστικές ατάκες και την ιδιαίτερη ερμηνεία της, η ηθοποιός άφησε το δικό της στίγμα στη σειρά, κρατώντας πάντα ζωντανές τις αναμνήσεις και την αγάπη του κόσμου που τη συνόδευαν όλα αυτά τα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου, Παναγιώτη Καποδίστρια.

