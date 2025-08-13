Φωτιά στην Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για την καταστροφική πυρκαγιά στα Συχαινά

Δύο νεαρά άτομα τα οποία εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου από γυναίκα στην περιοχή των Συχαινών, προσήχθησαν απόψε στην Ασφάλεια στην Πάτρα για την φωτιά στην περιοχή.

Δίπλα στους δυο νεαρούς βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό με τις Αρχές να εξετάζουν αν από αυτά προήλθε η φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24 όταν η γυναίκα τους είδε και ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί, εξαφανίστηκαν όμως εκείνη κατάφερε να πάρει τον αριθμό κυκλοφορίας από το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν.

Το κατήγγειλε στην αστυνομία και στη συνέχεια οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους προσαγάγουν προκειμένου να ξεκινήσει η προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Tempo24.News, το μπουκάλι με το εύφλεκτο υλικό έχει περισυλλέγει από τους αστυνομικούς και θα ταυτοποιηθεί αν έχει έρθει σε επαφή με τους δύο προσαχθέντες, από βιολογικό υλικό.

Ένα από τα στοιχεία τα οποία θα εξετάσει αστυνομία εκτός από το βιολογικό υλικό είναι και το αν μπορούν οι δύο προσαχθέντες να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Πηγή: newsit.gr