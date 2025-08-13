Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στην Πάτρα

Μία κόλαση επί γης ζουν εδώ και δύο μέρες οι κάτοικοι στην Αχαΐα, με τη μεγάλη φωτιά να φτάνει πλέον δίπλα στην πόλη της Πάτρας.

Φλόγες παντού, μυρωδιά καπνού και απανωτά μηνύματα του 122 για εκκενώσεις περιοχών, είναι το σκηνικό τρόμου μέσα στο οποίο ζουν για δεύτερο 24ωρο οι άνθρωποι στην Πάτρα, λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Το απόγευμα της Τετάρτης (13/8/25) εκκενώθηκε το Καραναδάνειο νοσοκομείο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο των ώρα που οι φλόγες κύκλωναν περιουσίες, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται.

Με κουβάδες στα χέρια, πυροσβεστήρες και ό,τι μέσο διαθέτει, ο κόσμος προσπαθεί να κρατήσει τις φλόγες μακριά, την ώρα που μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, δίνει την πιο δύσκολη με τη φωτιά και τον μανιασμένο αέρα.

Δυστυχώς, οι ζημιές είναι τεράστιες…

Οι εικόνες καταστροφής και αγωνίας καταγράφονται μέσα από τον φωτογραφικό και συγκλονίζουν.

Σε απόγνωση πολλοί κάτοικοι στέκονταν ανήμποροι μπροστά στις περιουσίες τους και τις έβλεπαν να γίνονται στάχτη.

Η μανία της φωτιάς, τεράστια...

Δυστυχώς για δεύτερη μέρα, ο κόσμος έβλεπε να πέφτει το σκοτάδι, να σταματούν τα εναέρια μέσα να πετούν και την φωτιά να καίει ακόμα με αμείωτη ένταση.

Ο κόσμος ζει μια δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Αχαΐα, με τα μηνύματα του 112 να εξακολουθούν να ηχούν για εκκενώσεις, το ένα μετά το άλλο.

Ο Δήμος Πατρέων έχει ανοίξει τις αίθουσες στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για να υποδέχονται πυρόπληκτους, ενώ το δύσκολο έργο της κατάσβεσης να συνεχίζεται...

Πηγή: newsit.gr