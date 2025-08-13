Φωτιά στη Χίο: Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό Κηπουριές – Εκκενώθηκαν Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά

Δύσκολο θα είναι και πάλι το βράδυ στη Χίο καθώς η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο νησί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη δημοτική ενότητα Αμανής στη Χίο, ενώ η φωτιά έχει φτάσει στο χωριό Κηπουριές και πέρασε το δρόμο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς το χωριό Φυτά.

Το 112 με συνεχή μηνύματα ζήτησε την εκκένωση των οικισμών Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά.

Παράλληλα σημαντικές είναι οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού, με ελιές και εσπεριδοειδή να έχουν γίνει στάχτη.

Στο πιο σοβαρό μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει το δρόμο μετά το χωριό Φυτά.

Στο άλλο μέτωπο, μετά το χωριό Βολισσός, βόρεια, μεταξύ Παρπαριάς και Πυραμάς, η διεύθυνση των ανέμων αλλάζει και δίνει την αισιοδοξία ότι η φωτιά θα στραφεί στα καμένα και θα σβήσει, βοηθώντας έτσι τους πυροσβέστες.

Πηγή: newsit.gr