Φωτιά στην Πάτρα: Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου - Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε πολλαπλά σημεία στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες, τις μοναχές και τους εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη

Να τονιστεί ότι λίγο νωρίτερα, οι μοναχές εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή περιοχή.

Την ίδια ώρα, εκκενώθηκε και το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους και χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος, μετά από τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, εκκενώθηκε και το το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο.

